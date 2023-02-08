Об этом Синегубов сообщил в эфире телемарафона 8 февраля.

Он напомнил, что линия фронта проходит в районе Купянска, и враг постоянно пытается атаковать, но терпит потери и откатывается на предыдущие позиции.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", – заявил Синегубов.

По его словам, российские войска ужесточают свое присутствие на линии фронта.

"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, цель врага - не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры, и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью вплоть до этого подготовлены", - подчеркнул Синегубов.