Синегубов заверил, что ВСУ полностью готовы к возможному наступлению РФ на Харьковщине
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает вероятность контрнаступления РФ в Харьковской области. В то же время он подчеркнул, что ВСУ готовы к такому сценарию
Об этом Синегубов сообщил в эфире телемарафона 8 февраля.
Он напомнил, что линия фронта проходит в районе Купянска, и враг постоянно пытается атаковать, но терпит потери и откатывается на предыдущие позиции.
"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", – заявил Синегубов.
По его словам, российские войска ужесточают свое присутствие на линии фронта.
"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, цель врага - не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры, и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью вплоть до этого подготовлены", - подчеркнул Синегубов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил вероятность наступления российских оккупантов в Харьковской или Запорожской областях.
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