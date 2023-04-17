Синегубов рассказал, почему РФ перестала наносить ракетные удары по Харькову

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Общественное .

"Харьков для них интерес не утратил. Это только благодаря нашим Вооруженным Силам, Службе безопасности Украины, всем силам. Это комплексная работа. И вот эта относительная тишина по Харькову – это исключительно заслуга ВСУ. Поверьте, мы фиксируем каждый день, вчера и сегодня утром была ракетная опасность в виде баллистики, а это вероятность запуска С-300. И мы такие факты фиксировали и на прошлой неделе. И если запуски идут не в сторону Харькова, то постоянно страдает Купянск, Волчанск", - рассказал он.

Синегубов заявил, что интенсивность обстрелов приграничья Харьковской области в последнее время значительно возросла. Каждый день фиксируется около 15-20 прилетов по громадам. Россияне разрушают инфраструктуру области.