Синегубов рассказал, почему РФ перестала наносить ракетные удары по Харькову
Сейчас россияне совершают больше обстрелов по приграничью Харьковской области, а не по городу
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Общественное .
"Харьков для них интерес не утратил. Это только благодаря нашим Вооруженным Силам, Службе безопасности Украины, всем силам. Это комплексная работа. И вот эта относительная тишина по Харькову – это исключительно заслуга ВСУ. Поверьте, мы фиксируем каждый день, вчера и сегодня утром была ракетная опасность в виде баллистики, а это вероятность запуска С-300. И мы такие факты фиксировали и на прошлой неделе. И если запуски идут не в сторону Харькова, то постоянно страдает Купянск, Волчанск", - рассказал он.
Синегубов заявил, что интенсивность обстрелов приграничья Харьковской области в последнее время значительно возросла. Каждый день фиксируется около 15-20 прилетов по громадам. Россияне разрушают инфраструктуру области.
- В двух населенных пунктах Дергачевской громады Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.
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