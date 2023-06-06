Об этом он написал 6 июня в Telegram .

"Если ситуация с безопасностью будет разрешать, с сентября этого года в некоторых районах Харьковщины возможно возобновление очного обучения в школах... Сейчас рассматриваем вопрос возможности возобновления обучения в Лозовском и Красноградском районах и северной части Богодуховского", - сообщил Синегубов.

"Прорабатываем несколько вариантов возможной работы учебных заведений. Один из них – открытие только опорных школ. В любом случае, все выбранные школы будут обустроены укрытиями, соответствующими нормам безопасности", - добавил чиновник.

По его словам, окончательное решение будет приниматься в преддверии нового учебного года с учетом всех рисков.

"Наши дети нуждаются в социализации и полноценном школьном образовании. Но самое главное – это безопасность наших детей", - резюмировал Синегубов.