Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области
Харьковская ОВА рассматривает принудительную эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов области из-за увеличения количества вражеских обстрелов
Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в последнее время количество обстрелов области увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области, в результате чего погибли и ранены.
Кроме этого, на территорию области постоянно пытаются прорваться враждебные ДРГ.
"Мы четко понимаем, что безопасность людей у нас – на первом месте. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", – сказал Синегубов.
- 7 марта правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.
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