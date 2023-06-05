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Синегубов допустил возможность принудительной эвакуации жителей приграничья в Харьковской области

5 июня, 2023 понедельник
16:48
Война с Россией

Харьковская ОВА рассматривает принудительную эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов области из-за увеличения количества вражеских обстрелов

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в последнее время количество обстрелов области увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области, в результате чего погибли и ранены.

Кроме этого, на территорию области постоянно пытаются прорваться враждебные ДРГ.

"Мы четко понимаем, что безопасность людей у нас – на первом месте. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", – сказал Синегубов.

Новости
Украина
Харковщина
Олег Синегубов
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