Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в последнее время количество обстрелов области увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области, в результате чего погибли и ранены.

Кроме этого, на территорию области постоянно пытаются прорваться враждебные ДРГ.

"Мы четко понимаем, что безопасность людей у нас – на первом месте. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", – сказал Синегубов.