Вслед за "странным" Путиным (странным потому, что несколько обозревателей заметили несвойственные для бункерного вождя обороты и жесты), озвучивший еще более странную (как на вчерашнего альфа-самца) версию исчезновения "рассиян"), рассказать о последствиях бросился и мелкий пьянчуга на должности заместителя совбеза России Дмитрий Медведев. Его свежий опус в "Известиях" свидетельствует, однако, об определенном рассинхроне в стадиях эмоционального здоровья российской элиты. Путин, интересно, находится уже на стадии восприятия печальной реальности: краха собственных планов в Украине и не только, и неотвратимости военного поражения России в противостоянии с Западом. Медведев же пока не прошел точку "отрицания", — ну, неизвестно, однако, когда он оправился от очередной алкогольной "пропасти".

Путин, интересно, находится уже на стадии восприятия печальной реальности: краха собственных планов в Украине и не только, неотвратимости военного поражения России в противостоянии с Западом. Медведев же пока не прошел точку "отрицания", - ну, неизвестно, однако, когда он оправился от очередной алкогольной "пропасти"

"Если на самом деле встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, — убеждает местечковая Касандра. - А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен".

Читайте также: …Как роса на солнце

"Им", может, и не нужен, а остальному миру – да. Медведев, кажется, проспал один важный пункт: вопрос о существовании самой России уже не только стоит, его уже принялись "решать". И Медведев прав: не только в Украине. И, кажется, заместитель председателя совбеза – едва ли не единственный в РФ, который этого не понимает. Возможно, он слишком озабочен уровнем своей приближенности к Путину (говорят, что после нескольких истерических постов у Телеграмм "лидер" начал чаще приглашать его на разнообразные "мероприятия"). Следует сказать, что затея явно бесполезна – Путин забавляется лояльностью своей челяди, время от времени меняя гнев на милость, проводя ротацию круга собеседников, ответственных за СВО. Собственно, вследствие этих перестановок "отец нации" убедился в том, что России – кирдык.

Можно было бы предположить, что словесные пассажи об "исчезновении русских" призваны мобилизовать народонаселение "империи", возродить в его мозгах хотя бы самый примитивный инстинкт выживания. Однако в этих мозгах, кажется, не осталось места даже для него, вместо этого доминирует так называемый "синдром приобретенной беспомощности"

Можно было бы предположить, что словесные пассажи об "исчезновении русских" призваны мобилизовать народонаселение "империи", возродить в его мозгах хоть самый примитивный инстинкт выживания. Однако в этих мозгах, кажется, не осталось места даже для него, вместо этого доминирует так называемый "синдром приобретенной беспомощности". Во всяком случае, в инфантильном большинстве, которое фанатеет от Путина в Лужниках, бухает под сопровождение патриотических маршей, и радуется шубам и "ладам", которыми власть компенсирует семьям потерю кормильцев в бессмысленной войне в украинских степях. Способные к инстинкту самовыживания уже давно пересекли границы России (которые, по мнению недавнего Путина, не заканчиваются нигде), и там как-то пересидят "исчезновение россиян".

Читайте также: Путин без Путина

Я уже писал, что одним из маркеров того, что российские элиты дошли до точки "принятия" очевидного краха, и также страдают от "синдрома обретенной беспомощности", стала активизация так называемой либеральной российской оппозиции. Причем, возможно, не потому, что заграничные изгнанники почувствовали, что время Путина истекает, а, значит, наивные, им дадут шанс посоревноваться за власть. По-моему, в этом случае скорее имеем дело с очередной спецоперацией. В этот раз ФСБ, которая вместе с Путиным получила Россию для себя, и явно не намерена ее терять: не важно, в каких границах. Если в далекой Покровской колонии вдруг "проснулся" Навальный, и так же неожиданно этот "политзаключенный" начал на колене корректировать свою "политическую программу" (вычеркнул, в частности, "Крым — не бутерброд" и вписал, что полуостров — украинский), то это не следует рассматривать как "просветление". Речь идет о "стартовом выстреле" для тех, кто видит в Навальном реального конкурента в борьбе за разделение лакомого пирога. Поэтому встрепенулись Ходорковский, Пономарев и другие. И в унисон с "великомучеником" Навальным начали заклинать мир "сохранить Россию". Сохранить для них, "белых и пушистых", для "русского народа", который, видите ли, Богу душу не виноват, потому что "это все – Путин".

Речь идет о "стартовом выстреле" для тех, кто видит в Навальном реального конкурента в борьбе за разделение лакомого пирога. Поэтому встрепенулись Ходорковский, Пономарев и другие. И в унисон с "великомучеником" Навальным начали заклинать мир "сохранить Россию". Сохранить для них, "белых и пушистых", для "русского народа", который, видите ли, Богу душу не виноват, потому что "то все – Путин".

Что тут скажешь? Однозначно, что те, кто до сих пор "сидел в танке", и только теперь встрепенулся — несмотря на несомненные интеллектуальные возможности, также поражены "обретенной беспомощностью". Потому что повелись на нехитрую эфесбэшную наживку. К тому же есть подозрение, что они бы и дальше находились в состоянии "мнимой прострации", если бы российские дела на фронте развивались успешно. А почему бы действительно не вернуть империи ее Малороссию? Напротив, появился бы больший стимул посоревноваться когда-то, в обозримом будущем, за путинское наследство.

Читайте также: "Владимирский централ" как новый гимн России

Но, как говорил руководитель первой путинской избирательной кампании, политолог Глеб Павловский, который сегодня отбыл на "концерт Кобзона", "в детстве я много колебался. Я хотел быть волшебником, врачом, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего…" . Надеюсь, в этом случае, кто будет "директором российского порта", будут решать не эфесшные муртады.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.