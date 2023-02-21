Символизм визита Байдена важнее 700 танков
Для россиян приезд американского президента в Киев стал экзистенциальной проблемой. Даже большей, чем бегство из Херсона и Харькова
Причина этой проблемы, которая лежит на поверхности, — это не взятый "Киев за три дня".
Но, мне кажется, этот визит разъяривает куда более глубокую рану. Байден, который в их массовом сознании "больной деменцией старикашка", своим приездом показал всему русскому народу, что больше никто в мире их не боится. Он на весь мир, в канун великого и бессодержательного послания Путина сказал: "Вас никто больше не боится, с вашими искандерами, шестью тысячами ядерных боеголовок, кувалдами Пригожина и крестными ходами".
Байден на весь мир, в канун великого и бессодержательного послания Путина сказал: "Вас никто больше не боится, с вашими искандерами, шестью тысячами ядерных боеголовок, кувалдами Пригожина и крестными ходами"
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И этот символический жест (средний палец) поняли все в самых дальних и забитых деревнях. Глубинный люд понял: об него вытерли ноги. Теперь россияне ждут, что скажет Путин в ответ. А он, можете не сомневаться, или промолчит или примитивно отшутится. Он не сможет, даже как ненавистный ему Хрущев, сказать что-нибудь о кузькиной матери.
И эта именно символическая часть визита Байдена не менее важна для нашей войны, чем обещанные 700 танков.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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