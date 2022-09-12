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Главная война с Россией Символизм ударов 11 сентября по критической инфраструктуре Украины – это "открытка" россиян американцам, - адвокат Полозов
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Символизм ударов 11 сентября по критической инфраструктуре Украины – это "открытка" россиян американцам, - адвокат Полозов

12 сентября, 2022 понедельник
14:17
война с Россией

Адвокат Николай Полозов считает самым циничным то, что эти удары были нанесены в годовщину террористической атаки по США, что показывает слабость и трусость российских властей

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Что касается российских властей, то очевидно, что они не справляясь на поле боя, прибегают к такому трусливому подходу, как нанесение издалека террористических ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Это акт терроризма и военное преступление со стороны РФ, потому что у следствие этих ударов страдают мирные люди. И самое циничное то, что удары были нанесены в годовщину террористической атаки по США, что показывает слабость и трусость российских властей", - подчеркнул адвокат.

Николай Полозов отметил, что в условиях, когда российская армия терпит поражение и один за другим ВСУ освобождают населенные пункты, радость в российских пабликах и со стороны пропагандистов относительно нанесенных ударов 11 сентября, показывает всю низкость этих людей и их моральный учет.

"У России были возможности наносить подобные удары и раньше, а то, что они произошли 11 сентября, я считаю, неслучайностью. К тому же Кремлю обычно приписывают приверженность символическим датам. Поэтому, это несовпадение , а своего рода "открытка" американцам, тем самим говоря, что вы сражаетесь с нами через Украину, а также по нарративам российских пропагандистов, поражение и бегство российских воинов обуславливается исключительно тем, что они воюют с НАТО.Таким образом в трагическую годовщину Россия отправляет США "открытку", нанося террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины", - прокомментировал Полозов.

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Украина
Россия
военные силы Украины
США
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