Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Передача генератора состоялась 8 декабря в присутствии федерального министра внутренних дел, институциональных реформ и демократического обновления Бельгии Аннелис Верлинден, комиссара Брюсселя по Европе и международным организациям Алена Хатчинсона и мэра города Иксель Кристоса Дулкеридиса.

"Я горжусь тем, что от имени Европейского Парламента дарю этот генератор отважным людям Украины в рамках нашей кампании "Генераторы надежды", – сказала Мецола.

Отмечают, что посредством этого генератора и посредством содействий от городов и городков Европы будет осуществлена поддержка основных объектов инфраструктуры в Украине этой зимой. Это поможет обеспечить электроэнергией больницы, школы, центры помощи и т.д.

Аннелис Верлинден отметила, что эта инициатива сможет подарить надежду украинцам в эти трудные времена.

"Генератор, подаренный сегодня Европарламентом, символизирует тепло, которое мы хотим передать Украине из Бельгии, а также нашу поддержку и мужество. Я надеюсь, что многие другие последуют этому примеру", - подчеркнула она.

Мощность подаренного генератора – 325 кВА. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией строения среднего размера, например школы.

Справка: Кампания "Генератор надежды" - это инициатива Европарламента и Eurocities, сети из более чем 200 крупнейших городов Европы, призывающая города и городки дарить генераторы, трансформаторы и запчасти к электросетям, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму.

8 декабря стало известно, что Европейский парламент может признать Голодомор геноцидом украинского народа.