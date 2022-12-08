"Символизирует тепло, которое мы хотим передать из Бельгии": Европарламент подарил Украине генератор
Глава Европарламента Роберта Мецола от имени Европейского парламента передала Украине генератор в рамках инициативы "Генераторы надежды"
Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Передача генератора состоялась 8 декабря в присутствии федерального министра внутренних дел, институциональных реформ и демократического обновления Бельгии Аннелис Верлинден, комиссара Брюсселя по Европе и международным организациям Алена Хатчинсона и мэра города Иксель Кристоса Дулкеридиса.
"Я горжусь тем, что от имени Европейского Парламента дарю этот генератор отважным людям Украины в рамках нашей кампании "Генераторы надежды", – сказала Мецола.
Отмечают, что посредством этого генератора и посредством содействий от городов и городков Европы будет осуществлена поддержка основных объектов инфраструктуры в Украине этой зимой. Это поможет обеспечить электроэнергией больницы, школы, центры помощи и т.д.
Аннелис Верлинден отметила, что эта инициатива сможет подарить надежду украинцам в эти трудные времена.
"Генератор, подаренный сегодня Европарламентом, символизирует тепло, которое мы хотим передать Украине из Бельгии, а также нашу поддержку и мужество. Я надеюсь, что многие другие последуют этому примеру", - подчеркнула она.
Мощность подаренного генератора – 325 кВА. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией строения среднего размера, например школы.
Справка: Кампания "Генератор надежды" - это инициатива Европарламента и Eurocities, сети из более чем 200 крупнейших городов Европы, призывающая города и городки дарить генераторы, трансформаторы и запчасти к электросетям, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму.
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