В Гааге заочно и символически судили Путина за преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 24 февраля 2022 года, сообщает Укринформ.

"Мы не сомневаемся, учитывая свидетельские показания и представленные доказательства, что вторжение было преступлением агрессии... Характер и сила преступления говорит о том, что его готовили задолго до 24 февраля 2022 года", - подчеркнул в решении символический суд.

В рамках этого процесса в течение недели дело рассматривали всемирно известные юристы, а также приобщились реальные свидетели. Его цель – усилить интерес и поддержать идею проведения настоящего трибунала.

Рассматривали дело бывший член Конституционного суда Южной Африки Зак Якооб, экспосол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений в Управлении глобального уголовного правосудия Стивен Дж. Рэпп, консультант по международному праву Прия Пиллай, также работавшая в Международном трибунале спорные правовые вопросы.

Символический суд базировался на принципах Нюрнбергского процесса и Римского устава Международного уголовного суда.