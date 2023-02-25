Символический трибунал в Гааге признал Путина виновным в преступлениях, совершенных в Украине
В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину символический трибунал в Гааге признал Владимира Путина виновным в тяжких преступлениях
В Гааге заочно и символически судили Путина за преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 24 февраля 2022 года, сообщает Укринформ.
"Мы не сомневаемся, учитывая свидетельские показания и представленные доказательства, что вторжение было преступлением агрессии... Характер и сила преступления говорит о том, что его готовили задолго до 24 февраля 2022 года", - подчеркнул в решении символический суд.
В рамках этого процесса в течение недели дело рассматривали всемирно известные юристы, а также приобщились реальные свидетели. Его цель – усилить интерес и поддержать идею проведения настоящего трибунала.
Рассматривали дело бывший член Конституционного суда Южной Африки Зак Якооб, экспосол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений в Управлении глобального уголовного правосудия Стивен Дж. Рэпп, консультант по международному праву Прия Пиллай, также работавшая в Международном трибунале спорные правовые вопросы.
Символический суд базировался на принципах Нюрнбергского процесса и Римского устава Международного уголовного суда.
- Напомним, 17 ноября Гаагский окружной суд озвучил приговор, согласно которому виновны в трагедии, когда был сбит пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту. стала подконтрольна России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- Суд, рассматривавший дело о сбитии рейса MH17, считает , что подозреваемых по делу может быть больше, чем четверо, которым был вынесен приговор.
- 8 февраля прокуроры Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием дела о трагедии MH17, сообщили об убедительных доказательствах того, что президент России Владимир Путин лично подписал решение о поставках российской ракетной системы в Украину.
- 21 февраля Путин присвоил звание "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, причастной к сбитию малазийского пассажирского лайнера рейса MH17.
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