Символический обмен. Украина вернула из плена 60 защитников
В День Вооруженных Сил Украины из российского плена вернулись 60 военнослужащих
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди вернувшихся домой – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
"Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе это мгновение счастья.
А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 – из "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Оленовке", – отметил Ермак.
- Во время очередного обмена пленными 23 ноября домой вернулись 35 военных и 1 гражданский.
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Представители Украины и РФ встретились в ОАЭ для обсуждения обмена пленными, который являлся условием для транзита российского газа по украинскому трубопроводу.
- 5 декабря в Украину вернули 49 тел погибших воинов.
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