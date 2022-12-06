Символический обмен. Украина вернула из плена 60 защитников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди вернувшихся домой – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

"Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе это мгновение счастья.

А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 – из "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Оленовке", – отметил Ермак.

Во время очередного обмена пленными 23 ноября домой вернулись 35 военных и 1 гражданский.

Представители Украины и РФ встретились в ОАЭ для обсуждения обмена пленными, который являлся условием для транзита российского газа по украинскому трубопроводу.

5 декабря в Украину вернули 49 тел погибших воинов.

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