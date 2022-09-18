Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Должны быть символические удары, даже если это не освобождение Херсона, то удар по Крымскому мосту окончательно бы добил моральный дух сидящих в окопах. Я уже не говорю о том, что началось бы в России. Видя, что все бесполезно, и ты подышишь в окопе за то, что завтра возьмут Крым, а ты все еще сидишь в этом окопе и что-то защищаешь или куда-то наступаешь.Нужно снижать этот дух уверенности среди солдат, тогда эти процессы будут бежать быстрее, потому что это больше связано с общей Если она такая, тогда вообще непонятно, чего мы сидим в этом окопе, если завтра его все равно займет наш противник, то какой смысл умирать за этот окоп?" – прокомментировал оппозиционер



Марк Фейгин отметил, что должна быть масса таких символических событий, которые будут сильнее подрывать и подъедать дух уверенности среди российских солдат, что они выполняют какую-то важную миссию.



"Ведь это война наемников, по крайней мере, сейчас воюют люди за зарплату, за деньги, за 200 тысяч. Такая вот зарплатная война. А нет зарплаты, то умирайте за Путина, он же такой величественный. Если есть ощущение, что ты до своих 200 тысяч не доживешь, то какой в этом смысл? Тебе не премию платят, а зарплату. Прекратили платить – ты прекратил воевать. И это нужно дальше углублять", - подчеркнул Фейгин.

Ранее британский военный эксперт, полковник в отставке, Глен Грант, отметил, что для совершения прорыва и уничтожения морального духа противника следует особенно мощно оснастить какой-нибудь участок фронта.

Также российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что российские генералы уже осознают необходимость убегать от ответственности за эту спецоперацию.

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