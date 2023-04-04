Об этом сказал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентского государственного секретаря Левенте Модер в комментарии Общественному .

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер МКС на арест Путина, — ред.) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение", - отметил он.

Чиновник отметил, что Венгрия сосредотачивается на том, как может оказать ощутимую помощь Украине, в частности, улучшить жизнь тех украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии.

"Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", - заметил Модер.

По его словам, со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно" ее не было достичь. Но это то, что мы думаем, и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", - добавил венгерский чиновник.