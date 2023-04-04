"Символические действия не приблизят завершение этой войны": МИД Венгрии об ордере суда в Гааге на арест Путина
В министерстве иностранных дел Венгрии считают, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина от Международного уголовного суда является "символическим сигналом", однако, такие шаги не приближают окончание войны в Украине
Об этом сказал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентского государственного секретаря Левенте Модер в комментарии Общественному .
"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер МКС на арест Путина, — ред.) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение", - отметил он.
Чиновник отметил, что Венгрия сосредотачивается на том, как может оказать ощутимую помощь Украине, в частности, улучшить жизнь тех украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии.
"Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", - заметил Модер.
По его словам, со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.
"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно" ее не было достичь. Но это то, что мы думаем, и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", - добавил венгерский чиновник.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- Бразилия, являющаяся членом межгосударственного союза БРИКС, допустила вероятность ареста Путина .
- Венгрия не будет арестовывать Владимира Путина, если тот въедет в страну. Будапешт считает, что решение о выдаче ордера на арест президента РФ будет способствовать эскалации.
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