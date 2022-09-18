"Символ "русского мира": в Одессе у памятника Екатерине II прошла акция за его демонтаж
18 сентября около двух десятков молодых людей провели акцию у памятника российской императрице Екатерине II в Одессе
Об этом сообщило издание Думская.
Они потребовали демонтировать символ "русского мира". Участники мероприятия пришли с плакатами "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин".
Некоторые плакаты посвящались не только неприязни к памятнику, но и мэру Геннадию Труханову, недавно выступившему против сноса Екатерины
- Напомним, что 11 сентября в Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.
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