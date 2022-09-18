Об этом сообщило издание Думская.

Они потребовали демонтировать символ "русского мира". Участники мероприятия пришли с плакатами "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин".

Некоторые плакаты посвящались не только неприязни к памятнику, но и мэру Геннадию Труханову, недавно выступившему против сноса Екатерины

Напомним, что 11 сентября в Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.