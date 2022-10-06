Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем telegram .

Для изготовления браслетов было использовано 5 грамм из последней партии "Азовстали". Федоров рассказывает, что на деньги по продаже браслетов будут куплены беспилотники для ВСУ.

"Слово "Азовсталь" из имени завода превратилось в название общее — символ мужества и силы духа всего народа. Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира — ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю. Каждому, кто уже семь месяцев не сдается , не складывает рук, а упрямо идет вперед, приближая украинскую победу", - пишет Михаил Федоров.

Над проектом работали несколько месяцев, при его разработке принимали участие Мининвест, предоставивший сталь, и бренд SOVA, изготовивший браслеты. Стоит "Символ несокрушимости" 1500 грн, доставка осуществляется бесплатно Новой почтой в любой уголок Украины. Приобрести браслет можно на платформе United24 .

Министр рассказывает, что презентация браслетов прошла рядом с самым большим флагом Украины у самой высокой монументальной скульптуры Европы — Родины-Матери.

Там разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ". Буквы также сделаны из металла последней партии "Азовстали". Федоров сообщает, что надпись пробудет на локации до 1 ноября, затем из нее сделают новую партию браслетов.

С 4 октября платформа United24 сотрудничает с официальным импортером BMW в Украину. Так, с покупки 400 представленных моделей - 50 тыс. грн направят на медпомощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb