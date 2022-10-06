"Символ несокрушимости": деньги от продажи браслетов из последней партии стали завода "Азовсталь" пойдут на нужды ВСУ
Эксклюзивные браслеты из последней партии стали с завода "Азовсталь" называются "Символ несокрушимости" и с 6 октября доступны для покупки
Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем telegram .
Для изготовления браслетов было использовано 5 грамм из последней партии "Азовстали". Федоров рассказывает, что на деньги по продаже браслетов будут куплены беспилотники для ВСУ.
"Слово "Азовсталь" из имени завода превратилось в название общее — символ мужества и силы духа всего народа. Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира — ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю. Каждому, кто уже семь месяцев не сдается , не складывает рук, а упрямо идет вперед, приближая украинскую победу", - пишет Михаил Федоров.
Над проектом работали несколько месяцев, при его разработке принимали участие Мининвест, предоставивший сталь, и бренд SOVA, изготовивший браслеты. Стоит "Символ несокрушимости" 1500 грн, доставка осуществляется бесплатно Новой почтой в любой уголок Украины. Приобрести браслет можно на платформе United24 .
Министр рассказывает, что презентация браслетов прошла рядом с самым большим флагом Украины у самой высокой монументальной скульптуры Европы — Родины-Матери.
Там разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ". Буквы также сделаны из металла последней партии "Азовстали". Федоров сообщает, что надпись пробудет на локации до 1 ноября, затем из нее сделают новую партию браслетов.
- С 4 октября платформа United24 сотрудничает с официальным импортером BMW в Украину. Так, с покупки 400 представленных моделей - 50 тыс. грн направят на медпомощь.
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