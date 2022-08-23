Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины .

Как говорится в сообщении, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда открыли в Киеве Аллею смелости, на которой будут отмечать настоящих друзей нашего государства. Аллею разместили на площади Конституции.

"Аллея заложена по инициативе Главы Украинского государства к 31-й годовщине независимости Украины. Место выбрано неслучайно, ведь именно на площади Конституции напротив Верховной Рады родилась современная независимая Украина", - пишет пресс-служба ОП.

На Аллее будут указаны имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения России.

Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодня я хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой Аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", - сказал Зеленский.

Также отмечается, что Анджей Дуда сыграл важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабной агрессии России.

"Он (президент Польши, - ред.) прибыл в охваченную войной Украину, назвал действия России беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим РФ исключает себя из международного сообщества", - говорится в сообщении.

Польша одной из первых стран ЕС стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины. Польское правительство и Сейм максимально упростили процедуры пересечения границы и последующего включения украинцев в европейское сообщество.

Во вторник, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в столицу Украины.

Дуда заверил украинцев, что Польша является временным прибежищем для многих украинцев, и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков.

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