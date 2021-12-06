Символ единства ЕС: Европейский банк планирует изменить дизайн банкнот евро

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ .

"После 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более близкими для европейцев всех возрастов и происхождения", - сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.



Она подчеркнула, что евро является материальным и видимым символом того, что ЕС держится и совместно действует даже в кризисных ситуациях, а спрос на наличные деньги до сих пор существует.

Как сообщает пресс-служба, новый дизайн будет базироваться на основе мнения разных людей со всего Евросоюза. Для этого создадут фокус-группы и соберут мнения о возможных темах и вариантах оформления новой банкноты.

Сначала планируют создать тематическую консультативную группу, в которую из каждой страны ЕС войдут по одному эксперту в области истории, естественных и социальных наук, технологий и визуального искусства. Они составят краткий список новых тем и передадут его Управляющему совету Европейского банка.

"По предложениям консультативной группы ЕЦБ призывает общественность выразить свой вклад в темы, входящие в краткий список. После этого состоится конкурс дизайна новых банкнот, после которого ЕЦБ снова проведет консультации с общественностью. Окончательное решение примет Управляющий совет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в банке, последнее исследование платежного отношения потребителей в зоне евро 2020 показало, что в 2019 году самым популярным средством платежа для личных розничных расчетов была наличность. Несмотря на то, что безналичные расчеты стали более распространены во время пандемии, спрос на наличные деньги все равно вырос.

В Европейском банке отмечают, что в рамках различных стратегий Евросистема работает над тем, чтобы наличные деньги были надежным платежным средством и были доступны даже после возможного запуска цифрового евро.