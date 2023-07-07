Симуляторы F-16 от Чехии помогут сократить курс обучения украинцев, – главред Defense Express Катков
Любая помощь, в том числе симуляторы от Чехии, поможет ознакомиться с тем, что такое самолет F-16, как им управлять и какие возможности существуют
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Важный момент в том, что Чехия купила симуляторы специально для нас, потому что она не эксплуатирует F-16. У нее в лизинге шведские Gripen. Какой класс этих симуляторов - отдельный вопрос. Они разного класса качества и передачи реальности", - добавил он. .
По словам эксперта, любая помощь поможет ознакомиться с тем, что такое F-16 – как им управлять, какие возможности существуют.
"Это, конечно, поможет сократить курс обучения. Здесь важный аспект, кто будет инструктором - наверняка будет идти речь, что определенные специалисты приедут для обучения. Большое количество вопросов, как это будет. Очевидно, пока обучение украинских пилотов по состоянию на данный момент не началось", – подытожил Катков.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала, что страна примет участие в подготовке украинских пилотов, в том числе и на истребителях F-16. Также страна передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное