Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Важный момент в том, что Чехия купила симуляторы специально для нас, потому что она не эксплуатирует F-16. У нее в лизинге шведские Gripen. Какой класс этих симуляторов - отдельный вопрос. Они разного класса качества и передачи реальности", - добавил он. .

По словам эксперта, любая помощь поможет ознакомиться с тем, что такое F-16 – как им управлять, какие возможности существуют.

"Это, конечно, поможет сократить курс обучения. Здесь важный аспект, кто будет инструктором - наверняка будет идти речь, что определенные специалисты приедут для обучения. Большое количество вопросов, как это будет. Очевидно, пока обучение украинских пилотов по состоянию на данный момент не началось", – подытожил Катков.