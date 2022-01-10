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Симптомы инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" появляются через три дня, - исследование

10 января, 2022 понедельник
11:16
Наука

Ученые университета Гази в Турции установили, что инкубационный период при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" длится три дня

Об этом сообщает TRT Haber.

"Инкубационный период штамма "Омикрон" - более короткий. Он составляет 5 дней у оригинального штамма "Ухань", у штамма "Дельта" - 4 дня, у "Омикрона" - 3 дня", - заявил декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

Он добавил, что количество случаев инфицирования коронавирусом возросло, но при этом количество смертельных случаев уменьшилось. Гражданам старше 65 лет необходимо быть особенно осторожными.

По словам ученого, по сравнению с 2021 годом увеличилось количество случаев инфицирования гриппом. Его путают с коронавирусом из-за схожих симптомов, поэтому для установления вируса и назначения лечения при появлении симптомов следует делать ПЦР-тест и прививаться для защиты.

  • Напомним, 2 января главный санитарный врач Игорь Кузин не исключил, что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".
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