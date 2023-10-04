Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу в Сибири. На заявление уже отреагировал Песков

Предложение Маргарита Симоньян сделала в авторском шоу Ч.Т.Д.

По словам главного редактора Russia Today, взрыв ядерной бомбы в Сибири поможет наказать Запад, потому что после термоядерного взрыва выйдет из строя вся техника.

"Эта опция - она остается, и это еще самое гуманное. Сама такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого, нравится это мне или нет", - заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Реакция Пескова на "ядерную идею" Симоньян

Пресс-секретарь главы российских террористов Владимира Путина, Дмитрий Песков, уже отреагировал на заявление Симоньян.

По его словам, РФ не отказывалась от моратория на проведение ядерных испытаний, поэтому не считает подобные дискуссии возможными.

"Симоньян не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отражают официальную позицию", – заявил Песков .