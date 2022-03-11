Симоньян планируют объявить в международный розыск, - Венедиктова

Об этом она написала в Facebook.



Согласно документам, опубликованным генпрокурором, пропагандистке инкриминируют статью 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине – подозреваемый. Спешу вам сообщить, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", - отметила Венедиктова.



По ее словам, украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс оглашения подозреваемой в международный розыск.



"По мнению украинской прокуратуры, и, ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью дальнейшей экстрадиции в Украину", - написала генпрокурор.



Венедиктова отметила, что выражение пропагандистки: "Россия, мать, забери Донбасс домой!" – это одна из сотни причин, заставившая украинских прокуроров обратить на вас внимание.



"Сегодня украинские прокуроры хотят пригласить вас к нам домой", - подытожила генпрокурор.

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