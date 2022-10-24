Мы часто воспринимаем мир и людей, судя по их актуальным высказываниям, что не является объективным отражением сущности и натур. Когда вчера директор по вещанию русскоязычной версии пропагандистского рупора Кремля RT Антон Красовский, как типичный убийца, призвал топить украинских детей ("А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где плывет утка. Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали – и сразу бросаешь в реку с буйным течением"), то явил всем настоящее лицо русского нацизма. Он пошел дальше – этот рецидивист-маньяк, мол, маленьких украинцев следует забивать детей в "смерекову хату" в Карпатах и сжигать, что Украина "вообще не должно существовать", а с несогласными поступить просто: "Ну расстреляем".

Все просто, ничего не изменилось под солнцем со времен "красного террора" или послевоенных лет в Западной Украине, когда судоплатовы уничтожали целые села, заподозрив хотя бы одну семью в помощи воинам УПА. Ничего не изменилось: застенки в освобожденных ВСУ украинских городах похожи на подвалы львовской тюрьмы на Лонцкого, Демьянов Лаз или Дрогобычскую тюрьму.

"У каждого века есть свое средневековье", писал Ежи Лец. В XX оно пришлось на середину века, в XXI – на его начало.

И когда, на волне скандала главная редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководительница телеканала "Russia Today" Маргарита Симоновна Симоньян срочно выгнала Красовского с работы, это отнюдь не означает, что она и остальные ее подчиненные исповедуют другие взгляды. Просто на людях надевают приличные костюмы и маски цивилизованных. Она назвала слова Красовского "дикими и отвратительными", а то, что он это сказал - "временным безумием".

Ничего не изменилось: застенки в освобожденных ВСУ украинских городах друг к другу похожи на подвалы львовской тюрьмы на Лонцкого, Демьянов Лаз или Дрогобычскую тюрьму

Симоньян лукавит, причем цинично и беззастенчиво. RT на протяжении десятков лет только тем и занимался, что транслировал (и продолжает это делать) нацистские идеи кремлевского карлика, российских ксенофобов и шовинистов со статусами чиновников, профессоров, литераторов и лидеров общественного мнения. Фактически медиа, возглавляемое фанаткой "русского мира", стало инструментом геббельсовского бреда, который повторенный тысячекратно, призванный дегуманизировать и чужие народы, и собственный плебс, потребляющий с телеэкранов такую "духовную пищу".

Я иногда думаю, что именно пропагандистская машина свергнет саму Россию. Ибо страна и так живет не в реальности, а в иллюзорном мире больных фантазий путинской стаи. Опять же к Лецу: "А может стены Иерихона упали просто потому, что в городе слишком сильно дули в фанфары?".

Они – и Симоньян, и Красовский, и Соловьев со своим "пометом", — вполне заслуженно будут сидеть когда-то на первых стульях международного трибунала, потому что "гламур" Маргариты Симоновной отнюдь не отличается от брутального сленга ее подчиненного. Это убийцы – в профиль и анфас.

И вряд ли им помогут запоздалые признания типа того, что опубликовал директор Красовский в ответ на свое увольнение. "Бывает так: сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться", и "извинился перед Маргаритой, всеми, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым". Заметьте: "показалось (!) диким". То есть, если кажется, то перекреститесь и не обращайте внимания.

Я иногда думаю, что именно пропагандистская машина свергнет саму Россию. Ибо страна и так живет не в реальности, а в иллюзорном мире больных фантазий путинской стаи

Украинцам уже давно и ничего не "кажется", когда речь идет о россиянах. После нацистских преступлений в Буче, Ирпене, Мариуполе, Оленовке, согласитесь, невероятно трудно оставаться наивными и доверчивыми. Проблема даже не в том, что Красовский задел самое святое – детей (напомню, Майдан Достоинства начался после избиения детей "Беркутом"). Проблема в том, что мы уже готовы к худшим вариантам – ядерным угрозам, планам взорвать Каховскую ГЭС.

И в Москве это отлично знают. Что больше, — отдают себе отчет, что возмездие найдет их даже "в глубину сибирских руд". Какой бы высокой ни была цена победы, украинцы готовы платить, потому что речь идет о выживании и будущем не только страны, но и "живых, мертвых и нерожденных".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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