В наших широтах с большой эйфорией восприняли заявление Симоньян, что в случае поражения России всех ждет Гаага. На самом деле это не испуг и не ощущение поражения. Это один из элементов перевода СВО в "народную войну". Это один из элементов русского ИПСО для россиян.

Девять месяцев главной проблемой русской армии и глубинного народа было отсутствие понимания "а за что мы воюем". Приблизительно месяц назад появились первые заявления о народной войне. Затем начались окопы в Крыму, засечные линии в Белгороде, проверки бомбоубежищ в Москве и т.д. Все это элементы одного важного посыла: "враг у ворот". Смысл этой войны, которую навязывает власть сейчас: это оборонная война, чтобы "Запад не зашел на нашу территорию".

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Заявление Симоньян — это элемент этой войны и направлен на одну очень важную вещь: создать иллюзию ответственности всех за действия власти. Пока она начала с элит, но пропаганда должна зайти на территорию каждого и сказать ему: ты несешь ответственность точно такую же, как и Путин, потому что это народная война.

Глубинный народ боится этого аспекта. Из-за того, что народная война означает, что ты должен (не можешь, а должен) начать думать о фронте и о том, что ты там будешь делать

Пока глубинный народ боится этого аспекта. Нет, не по моральным соображениям, а потому, что народная война означает, что ты должен (не можешь, а должен) начать думать о фронте и что ты там будешь делать.

К сожалению, после девяти месяцев поисков, россияне, похоже, нащупали тот формат, в котором их население будет объяснять себе, а за что оно воюет. Это особенно не повлияет на боевой дух армии, но точно сцементирует консолидацию вокруг Путина.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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