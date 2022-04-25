"Симметричный ответ": Россия высылает 40 немецких дипломатов
Послу Германии в России вручили ноту о высылке 40 немецких дипломатов
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Согласно заявлению, это "симметричный ответ в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ".
4 апреля Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов.
В сообщении сказано, что российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, "в котором этот шаг власти ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв свободы Германии и единства немецкого общества, а также инсинуации в отношении того, что происходит в Украине".
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