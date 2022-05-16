"Симферополь – пора домой!": в оккупированном Крыму активисты анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины
18 мая в Симферополе, в оккупированном Крыму, анонсировали митинг проукраинских активистов
Об этом говорится на странице события на Facebook .
"18 мая собираемся на митинг в Симферополе. Когда? В 12:00", – заявили активисты.
Организаторы обещают обнародовать место акции за 2 часа, чтобы россияне не смогли подготовиться.
"Что делать: приходите на мирный митинг, у вас есть на это право, это наша земля. Что брать: желтые ленты! Много желтых лент", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом.
"Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение России. Это поддержать территориальную целостность Украины! Мир увидит, что Крым - это Украина!" - заверили организаторы.
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