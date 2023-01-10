Об этом сообщает El Chiringuito .

По информации источника, Диего Симеоне сообщил исполнительному директору "Атлетико" Мигелю Анхелю Хилю Марину о том, что покинет испанскую команду по завершении нынешнего сезона.

Причиной стали неудачи мадридцев, которые впервые за время своих выступлений в Лиге чемпионов финишировали в группе последними и не смогли выйти даже в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Испании "Атлетико" идет пятым.

52-летний Диего Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридцы дважды побеждали в Лиге Европы, выходили в финал ЛЧ и дважды выигрывали чемпионат Испании.

10 февраля 2022 года мадридский "Атлетико" объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Джулиано Симеоне – сыном главного тренера.

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