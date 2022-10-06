Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы видели в течение последних дней, что у врага посыпалась линия обороны на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, что связано с целенаправленными действиями Сил обороны Украины и нанесением ударов на некоторых направлениях. На фоне того, что в первые дни возникла дезорганизация противника благодаря действиям ВСУ, повлиявшим на систему управления противника, а с другой стороны, обвал фронта привел к лавинообразному оттоку вражеских сил в глубь территории. направлениях для построения новой линии обороны с применением всех возможных резервов", - прокомментировал военный эксперт.



Валерий Рябых добавил, что противнику будет довольно тяжело остановить активное наступление ВСУ, потому что все линии поставки врага контролируются силами обороны Украины. Соответственно, оккупанты, находящиеся на правом берегу Днепра, могут рассчитывать только на свои силы.

6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные Силы Украины с 1 октября уволили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Также в ОК "Юг" заявляют, что оккупанты в Херсонской области испытывают перебои в поставке боеприпасов и имеют проблемы с логистикой из-за уничтожения Вооруженными Силами Украины транспортных артерий и складов армии РФ

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