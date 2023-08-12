Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы украинского ПВО уже уничтожили 14 "кинжалов"

Силы украинского ПВО уже уничтожили 14 "кинжалов"

12 августа, 2023 суббота
18:53
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона в целом сбила 14 аэробалистических ракет "Кинжал" и более 20 других баллистических ракет, которыми РФ обстреливает территорию Украины

Об этом Украинскому радио рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что во время атаки 11 августа 2023 года по Украине россияне использовали аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". Одну из них удалось сбить в Киевской области.

"Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть. Уже не один "кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая - 6 ракет, 16 июня - тоже 6 и сейчас имеем еще одну", - подчеркнул Игнат.

Также 4 мая в небе над Киевом ВСУ впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47. Так что с начала полномасштабного вторжения РФ противовоздушной обороной Украины было сбито уже 14 "Кинжалов".

Кроме того, украинские силы ПВО уничтожили еще более 20 баллистических ракет РФ, в том числе "Искандеры" и С-400.

"Учитывая, что "кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - пояснил представитель ПС ВСУ.

Он также отметил, что объекты инфраструктуры и военные объекты всегда находятся под прицелом врага, и вчерашняя атака – подтверждение тому, что противник владеет определенной информацией и использует ее.

В то же время, спикер командования Воздушных Сил ВСУ заверил, что "украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население".

  • В пятницу, 11 августа, во время воздушной тревоги россияне атаковали Украину ракетами. Взрывы звучали, в частности, в Хмельницкой области - там работала ПВО.
  • Кроме того, на Франковщине россияне попали в частный дом, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.
  • Спикер Воздушных сил впоследствии рассказал, что четыре ракеты "Кинжал" были направлены на Ивано-Франковскую область, чтобы нанести удар по военному аэродрому и молодым пилотам, которые вскоре поедут на учебу.
Украина
російська армія
ракетний удар
Читайте также:
Костянтин Жеваго
11 августа, 2023 пятница
Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 августа, 2023 пятница
Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ
Петро Симоненко
11 августа, 2023 пятница
Экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение в публичных призывах к оккупации Украины
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
20:01
OPINION
Колониализмы бывают разными
19:46
Силы обороны сдерживают наступление россиян в районах Клищиевки и Белой Горы на Донетчине, - Генштаб
19:36
51 боец ГСЧС, 19 единиц техники: премьер Словении встретил спасательную миссию из Украины
19:26
Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует
19:18
В России заявили о сбитии украинского беспилотника в Белгородской области
19:09
Обзор
Драка миллиардеров-гладиаторов: когда и почему будут махаться Маск с Цукербергом
19:07
Стоят десятки миллионов евро: Италия вернула из США 266 похищенных древних артефактов
18:36
Минэнерго назвало города, в которых самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону
18:31
Польша развернула военно-оперативную группу на границе с Беларусью
18:23
Петр и Марина Порошенко
Петр и Марина Порошенко выделили 1 млн грн на проекты для молодежи, пострадавшей от войны
18:20
В Пакистане избрали временного премьер-министра для наблюдения за выборами
18:04
OPINION
Алексей Голобуцкий
Конец "владычицы морской"
17:53
Обсудили потребности ВСУ и ситуацию на фронте: начальник Штаба обороны Великобритании встретился с Залужным в Киеве
17:29
Городские власти не давали разрешение: Кличко отреагировал на снос 200-летней усадьбы на Подоле в Киеве
17:20
Инфографика
Курс валют на 12 августа: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
17:08
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали людей с Эйфелевой башни
17:01
Деньги
Госбюджет Украины ежегодно теряет около 100 млрд грн из-за теневой занятости
16:50
Выехавший в США член ЦИК Буглак подал в отставку
16:49
Эксклюзив
РФ провела ротацию на Бахмутском направлении, - военный ВСУ
16:30
Обновлено
Оккупанты дважды обстреляли Херсонщину: 3 раненых
16:08
Обновлено
Вблизи Крымского моста раздались взрывы, вокруг – большое задымление. Оккупационная администрация говорит о сбитии украинских ракет
16:03
После областных начнется очистка районных и городских ТЦК, - нардеп
16:03
Обновлено
В Калининградской области РФ упал истребитель Су-30: погиб весь экипаж
16:01
OPINION
Тезис о виновности украинцев – российская ИПСО
15:51
Обновлено
Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
15:26
В Буче церковь Московского патриархата впервые перешла в ПЦУ
15:24
В больнице Днепра в результате действия препарата погиб ребенок, пострадали еще 11 пациентов
15:18
Калифорнийские пожарные используют ИИ, чтобы фиксировать лесные пожары
14:43
Ищут партизан: в Мелитополе оккупанты проверяют пассажиров общественного транспорта
14:40
Обзор
Позор в еврокубках, самый большой шанс в жизни Лунина, а Ломаченко не хочет драться за чемпионский титул: обзор главных новостей спорта за неделю
14:28
В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: по меньшей мере шесть погибших
14:23
На Донетчине из-за обстрела РФ поврежден газопровод
14:14
Обновлено
Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 80 человек
14:06
Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: о чем говорили
14:03
OPINION
О последствиях прекращения зернового соглашения для Украины
13:42
Последний день перед жарой: синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и комфортную погоду в Украине на 13 августа
13:32
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: что известно
13:22
Если потенциала Европы не хватит, обучать пилотов F-16 можно будет и в США, - Кирби
13:20
Обновлено
Армия РФ утром ударила авиабомбой по Орехову: погиб полицейский, 12 раненых
12:52
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: без пострадавших
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV