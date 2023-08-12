Об этом Украинскому радио рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что во время атаки 11 августа 2023 года по Украине россияне использовали аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". Одну из них удалось сбить в Киевской области.

"Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть. Уже не один "кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая - 6 ракет, 16 июня - тоже 6 и сейчас имеем еще одну", - подчеркнул Игнат.

Также 4 мая в небе над Киевом ВСУ впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47. Так что с начала полномасштабного вторжения РФ противовоздушной обороной Украины было сбито уже 14 "Кинжалов".

Кроме того, украинские силы ПВО уничтожили еще более 20 баллистических ракет РФ, в том числе "Искандеры" и С-400.

"Учитывая, что "кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - пояснил представитель ПС ВСУ.

Он также отметил, что объекты инфраструктуры и военные объекты всегда находятся под прицелом врага, и вчерашняя атака – подтверждение тому, что противник владеет определенной информацией и использует ее.

В то же время, спикер командования Воздушных Сил ВСУ заверил, что "украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население".