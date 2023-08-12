Силы украинского ПВО уже уничтожили 14 "кинжалов"
С начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона в целом сбила 14 аэробалистических ракет "Кинжал" и более 20 других баллистических ракет, которыми РФ обстреливает территорию Украины
Об этом Украинскому радио рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что во время атаки 11 августа 2023 года по Украине россияне использовали аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". Одну из них удалось сбить в Киевской области.
"Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть. Уже не один "кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая - 6 ракет, 16 июня - тоже 6 и сейчас имеем еще одну", - подчеркнул Игнат.
Также 4 мая в небе над Киевом ВСУ впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47. Так что с начала полномасштабного вторжения РФ противовоздушной обороной Украины было сбито уже 14 "Кинжалов".
Кроме того, украинские силы ПВО уничтожили еще более 20 баллистических ракет РФ, в том числе "Искандеры" и С-400.
"Учитывая, что "кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - пояснил представитель ПС ВСУ.
Он также отметил, что объекты инфраструктуры и военные объекты всегда находятся под прицелом врага, и вчерашняя атака – подтверждение тому, что противник владеет определенной информацией и использует ее.
В то же время, спикер командования Воздушных Сил ВСУ заверил, что "украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население".
- В пятницу, 11 августа, во время воздушной тревоги россияне атаковали Украину ракетами. Взрывы звучали, в частности, в Хмельницкой области - там работала ПВО.
- Кроме того, на Франковщине россияне попали в частный дом, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.
- Спикер Воздушных сил впоследствии рассказал, что четыре ракеты "Кинжал" были направлены на Ивано-Франковскую область, чтобы нанести удар по военному аэродрому и молодым пилотам, которые вскоре поедут на учебу.
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