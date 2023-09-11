Силы ТрО получили британские бронетранспортеры FV432

Об этом сообщил Military Media Center.

Британские бронетранспортеры будут оборудованы приборами ночного видения украинского производителя.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра сообщил, что Всемирный Конгресс Украинцев в общей сложности уже передал 40 машин. А также снабдил подразделения Сил ТрО медицинским имуществом, разнообразной формой одежды, обувью, электростанциями и бронетехникой.

"Я искренне благодарен за такую помощь. Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава на передний край, чтобы военнослужащие были защищены", - отметил Игорь Танцюра.

Как рассказал президент ВКУ Павел Грода, технику удалось купить благодаря платформе Unite With Ukraine, созданной для сбора средств на закупку оборудования для украинских военных. Чтобы усилить ВСУ, средства жертвуют украинцы и друзья Украины в более чем шестидесяти странах мира. По словам Гроды, сейчас ВКУ закрывает новую потребность – в разведывательных дронах, бронированной технике.

Фото: Military Media Center

Фото: Military Media Center

В понедельник, 11 сентября, компания Rheinmetall заявила, что Федеральное правительство Германии поручило ей поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

Гусеничный бронетранспортер FV432 предназначен для перевозки личного состава на поле боя. Он обладает герметизированным броневым корпусом, который обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Экипаж машины состоит из двух человек. Несмотря на небольшие габариты в бронетранспортере предусмотрено 10 десантных мест. Кроме того, FV432 можно использовать в качестве командирской машины, скорой помощи, грузового транспортера и машины связи.