Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы ТрО получили британские бронетранспортеры FV432

Силы ТрО получили британские бронетранспортеры FV432

11 сентября, 2023 понедельник
18:35
Война с Россией

Всемирный Конгресс Украинцев передал Силам ТРО ВСУ британские бронетранспортеры FV432, восстановленные для фронта грузовики и бронированные тягачи

Об этом сообщил Military Media Center.

Британские бронетранспортеры будут оборудованы приборами ночного видения украинского производителя.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра сообщил, что Всемирный Конгресс Украинцев в общей сложности уже передал 40 машин. А также снабдил подразделения Сил ТрО медицинским имуществом, разнообразной формой одежды, обувью, электростанциями и бронетехникой.

"Я искренне благодарен за такую помощь. Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава на передний край, чтобы военнослужащие были защищены", - отметил Игорь Танцюра.

Как рассказал президент ВКУ Павел Грода, технику удалось купить благодаря платформе Unite With Ukraine, созданной для сбора средств на закупку оборудования для украинских военных. Чтобы усилить ВСУ, средства жертвуют украинцы и друзья Украины в более чем шестидесяти странах мира. По словам Гроды, сейчас ВКУ закрывает новую потребность – в разведывательных дронах, бронированной технике.

Фото: Military Media Center


Фото: Military Media Center

Справка. Гусеничный бронетранспортер FV432 предназначен для перевозки личного состава на поле боя. Он обладает герметизированным броневым корпусом, который обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Экипаж машины состоит из двух человек. Несмотря на небольшие габариты в бронетранспортере предусмотрено 10 десантных мест. Кроме того, FV432 можно использовать в качестве командирской машины, скорой помощи, грузового транспортера и машины связи.
  • В понедельник, 11 сентября, компания Rheinmetall заявила, что Федеральное правительство Германии поручило ей поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.
Украина
помощь Украине
Великобритания
оружие для Украины
Читайте также:
Джо Байден
11 сентября, 2023 понедельник
Байден заверил, что участники саммита G20 пришли к согласию по миру в Украине.
Лавров
10 сентября, 2023 воскресенье
"Ничего хорошего в этом нет": Лавров отреагировал на учения США в Армении
10 сентября, 2023 воскресенье
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
19:44
Обновлено
Борис Филатов
В Московском суде сообщили, что заочно арестовали мэра Днепра Филатова
19:35
"У Путина нет морального компаса": Бербок прокомментировала похищение детей из Украины и призвала РФ вернуть их домой
19:31
Эксклюзив
Для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха, – Климкин
19:27
Помощь Украине и темы следующего "Рамштайна": Умеров провел первый разговор с главой Пентагона
19:21
ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:16
Новый посол Великобритании начал работу в Украине
19:00
Обзор
Победные новости 565-го дня войны: все больше россиян хотят сдаться в плен ВСУ, а Украина снова контролирует "вышки Бойко"
18:49
Обновлено
Дополнительная поддержка энергетики Украины и новый пакет оборонной помощи: Зеленский встретился с главой МИД Германии
18:22
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении
18:17
Эксклюзив
"Эрдоган хочет быть "миротворцем" между Украиной и РФ": Алиев о позиции и действиях главы Турции
18:15
Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
18:07
OPINION
Ресентимент Глобального Юга
17:59
Инфографика
За бесплатные услуги врачам доплачивают 28% украинцев, - опрос
17:38
Грузия ввела для Китая безвизовый режим
17:23
Эксклюзив
Павел Климкин
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
17:04
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение на Херсонщине: пострадали фельдшер и пациентка
17:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма
16:57
Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме
16:51
Эксклюзив
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
16:27
"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
16:25
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым
16:22
Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"
16:04
OPINION
Латынина, Фридман, Ткач и украинская журналистская солидарность
15:49
Эксклюзив
"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки
15:46
Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант
15:34
НАТО
Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
15:20
РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
15:11
Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
15:09
Обновлено
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:00
ООН
"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
14:47
В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США
14:37
Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"
14:22
ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен
14:17
Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"
14:06
Обновлено
Лидер КНДР совершит визит в Россию
14:06
OPINION
Андрей Яницкий
Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк
14:05
Обновлено
РФ уменьшила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море
14:03
Стоимость нефти упала до 10-месячного максимума, однако все еще выше $90 за баррель
13:58
Более 75% украинцев согласны с тем, что Зеленский прямо ответственен за коррупцию в правительстве и ОВА, - исследование
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV