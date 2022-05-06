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Силы терробороны в Украине укомплектованы на 90% и насчитывают более 100 тыс. бойцов, - командующий ТРО

6 мая, 2022 пятница
00:18
война с Россией

За первую неделю после широкомасштабного вторжения России в ТРО присоединилось более 100 тысяч человек

Об этом в интервью Общественному рассказал бригадный генерал, командующий силами Теробороны Юрий Галушкин.

Он отметил, что на 24 февраля в Силах терробороны было 6 тысяч военнослужащих: 146 батальонов и 25 бригад. Но они находились в штате мирного времени. Там было по 20 военнослужащих. Пока не было оружия, не было резервистов, ничего не было.

"Буквально через неделю после начала открытой агрессии нас стало 110 тысяч, и мы полностью были укомплектованы личным составом и вооружением", - добавляет командир ТРО.

Сейчас силы ТрО укомплектованы более чем на 90%.

"У нас высококвалифицированные специалисты IT, юристы, менеджеры. Многие люди, у которых есть боевой опыт, однако по состоянию здоровья не могут выполнять задачи в составе сухопутных войск и максимально помогают готовить личный состав", - пояснил Юрий Галушкин.

Есть и проблемы: не хватает вооружения, военной техники, хотя ТРО тоже дают средства поражения, в том числе из международной технической помощи. Однако на такое большое количество сил ТрО, конечно, их недостаточно.

Больше всего их командиру нравится то, что его подразделения показывают высокий боевой дух и заслужили любовь и уважение украинцев:

"Мне приятно, что силы ТрО смогли за столь короткое время обрести народную любовь, авторитет, показать, на что они способны. Мне всегда приятно, когда показывают, как силы ТрО уничтожают врага. Когда подразделения сил ТрО показывают профессионализм, моральный дух и гордятся службой ".

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