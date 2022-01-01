Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин

Такая информация размещена на официальном сайте Министерства обороны Украины, сообщает Еспресо.TV .



Новоназначенный командующий Теробороной в пресрелизе назван "опытным боевым генералом".

Как подчеркивается, в 2001-2002 годах Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).



С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.



С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.



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После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.



С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.



За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.



Справка



Начиная с 1 января 2022 г., вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.





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