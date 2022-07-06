Силы спецопераций совместно с артиллерией уничтожили российские РСЗО "Ураган"

Об этом сообщает Командование ССО.

"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место", – говорится в сообщении. Россияне готовились обстрелять позиции сил обороны и мирного населения.

Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО "передали несколько "приветов" из дронов" и далее корректировали огонь украинской артиллерии.

5 июля ПВО сбила 3 ракеты из 4, которые были выпущены из акватории Черного моря.

5 июля оккупанты обстреляли Хмельнитчину: один человек травмирован, погибших нет.

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