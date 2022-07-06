Силы спецопераций совместно с артиллерией уничтожили российские РСЗО "Ураган"
Украинские артиллеристы вместе с операторами Сил специальных операций уничтожили несколько единиц реактивных систем залпового огня "Ураган"
Об этом сообщает Командование ССО.
"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место", – говорится в сообщении. Россияне готовились обстрелять позиции сил обороны и мирного населения.
Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО "передали несколько "приветов" из дронов" и далее корректировали огонь украинской артиллерии.
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