Видео опубликовала пресс-служба Сил спецопераций в телеграме.

Отмечается, что военные чудом выжили после танковых обстрелов.

"На этих уникальных кадрах - фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выжимали из них противника", - добавили в пресс-службе.

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