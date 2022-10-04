Силы спецопераций показали попадание снаряда россиян в свою машину
Украинские бойцы обнародовали видео, на котором в их машину попадает вражеский снаряд
Видео опубликовала пресс-служба Сил спецопераций в телеграме.
Отмечается, что военные чудом выжили после танковых обстрелов.
"На этих уникальных кадрах - фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выжимали из них противника", - добавили в пресс-службе.
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