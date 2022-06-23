Силы спецопераций Беларуси проводят учения по ведению диверсионно-разведывательной деятельности с российскими инструкторами
В Гомельской области, вблизи границы с Украиной, белорусские военные проводят мобилизационные учения. Силы спецопераций страны также проводят учения с российскими инструкторами, где уделяют внимание ведению диверсионно-разведывательной деятельности
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня - 1 июля 2022 года в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будут продолжаться мобилизационные учения вооруженных сил Республики Беларусь.
Так, во время учений планируется отработать вопрос о призыве военнообязанных запаса.
Также в рамках мероприятий боевой подготовки проводятся учения с подразделениями сил особых операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.
- 22 июня в минобороны Беларуси сообщили , что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.
- Тогда же глава Волынской ОВА заверил , что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.
- Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков , чтобы продемонстрировать свое присутствие.
- В этот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное