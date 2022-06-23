Силы спецопераций Беларуси проводят учения по ведению диверсионно-разведывательной деятельности с российскими инструкторами

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня - 1 июля 2022 года в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будут продолжаться мобилизационные учения вооруженных сил Республики Беларусь.

Так, во время учений планируется отработать вопрос о призыве военнообязанных запаса.

Также в рамках мероприятий боевой подготовки проводятся учения с подразделениями сил особых операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

22 июня в минобороны Беларуси сообщили , что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Тогда же глава Волынской ОВА заверил , что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.

Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков , чтобы продемонстрировать свое присутствие.

В этот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.

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