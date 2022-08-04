Силы спецопераций Беларуси проводят проверку боеготовности
В частях сил специальных операций вооруженных сил Беларуси проводится проверка боевой готовности
Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
"В частях сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности", – говорится в сообщении.
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