Силы спецопераций Беларуси проводят проверку боеготовности

Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"В частях сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности", – говорится в сообщении.

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