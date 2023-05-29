Силы сопротивления постоянно предлагают оккупантам совершать диверсии, бежать или сдаваться, - Гуменюк
Украинские Силы сопротивления постоянно передают российским оккупационным войскам инструкции для того, чтобы не идти в бой
Об этом в эфире Эспрессо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"То, что переправили кадыровцев на Арабатскую стрелку - по всей вероятности, потому, что там проводятся учения свежемобилизованных, которых надо сдерживать. Они могут еще свежим мозгом могут осознать, что не хотят участвовать в "СВО" и могут пытаться убежать оттуда или выискивать способ перейти под эгиду международного гуманитарного права или даже прибегать к определенным диверсиям, чтобы выводить из строя свои подразделения.
Гуменюк добавила, что Силы сопротивления поставляют их даже в такие отдаленные точки, как Арабатская стрелка.
"Кадыровцы там больше для сдерживания тех, кто готов перейти к действиям по этим схемам. Кадыровцы - это такие заграждения, которые могут сдерживать движение основных подразделений назад", - подытожила представительница.
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