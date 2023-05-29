Силы сопротивления постоянно предлагают оккупантам совершать диверсии, бежать или сдаваться, - Гуменюк

Об этом в эфире Эспрессо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"То, что переправили кадыровцев на Арабатскую стрелку - по всей вероятности, потому, что там проводятся учения свежемобилизованных, которых надо сдерживать. Они могут еще свежим мозгом могут осознать, что не хотят участвовать в "СВО" и могут пытаться убежать оттуда или выискивать способ перейти под эгиду международного гуманитарного права или даже прибегать к определенным диверсиям, чтобы выводить из строя свои подразделения.

Гуменюк добавила, что Силы сопротивления поставляют их даже в такие отдаленные точки, как Арабатская стрелка.

"Кадыровцы там больше для сдерживания тех, кто готов перейти к действиям по этим схемам. Кадыровцы - это такие заграждения, которые могут сдерживать движение основных подразделений назад", - подытожила представительница.