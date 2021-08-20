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Силы сопротивления отбили у талибов еще два района провинции Баглан, - министр обороны Афганистана

20 августа, 2021 пятница
20:14
Мир

20 августа правительственные войска Афганистана выбили талибов из трех районов провинции Баглан

Об этом рассказал министр обороны Афганистана генерал Бисмилля Мохаммади в Twitter.

"Сопротивление против террористических талибов является обязательным для каждого из нас", - написал Мохаммади.

"Районы Пули-Гесар, Дехи-Салах и Бану в Баглане были захвачены Народным силами сопротивления. Сопротивление еще живо", - добавил министр обороны, который присоединился к первому вице-президенту Амрулле Салеху и Ахмаду Масуду, которые начали реконкисту против талибов 16 августа в Панджерском ущелье .

Напомним, 20 августа индийские СМИ сообщили, что в ходе боев правительственные войска под руководством Амруллы Салеха, который провозгласил себя президентом после бегства из страны Ашрафа Гани, а также сына легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-младшего отбили район Пули-Хесар провинции Баглан у исламистов. Тогда медиа заявили, что талибы попали в окружение в районах Дехи-Салах и Бану
 

  • Напомним, 4 августа, за 11 дней до капитуляции и бегства президента Ашрафа Гани из страны, талибы взяли на себя ответственность за теракт в центре Кабула. По их словам, целью нападения был Бисмилля Мохаммади
  • По состоянию на 19 августа талибы не контролировали провинции Панджер и Парван. Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллой Салехом , бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам является также сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, который призвал афганцев к сопротивлению . Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.
  • 19 августа, в день празднования 102-й годовщины независимости страны от Британской империи, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан". На востоке, в городе Асадабаде - центре провинции Кунар с населением, которое на 2021 год составляло почти 50 тыс., исламисты убили нескольких протестующих, с национальными флагами вышедших на улицы. В Кабуле протестующие пронесли 200-метровое национальное черно-красно-зеленое знамя
  • 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре.

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Афганистан
Талибан
война в Афганистане
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