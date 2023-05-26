Силы Сербии приведены в полную боевую готовность и получили приказ приблизиться к границе с Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. В последнем сейчас продолжаются стычки между косовскими спецназовцами и местными сербами, которые бойкотируют муниципальные выборы
Об этом сообщает Reuters.
Отмечено, что приказ Вучича прозвучал, когда сербы в северном муниципалитете Косово Звечан столкнулись с косовской полицией, пытавшейся помочь новоизбранному албанскому этническому мэру занять свой пост.
Местное голосование было бойкотировано сербами, составляющими большинство в этом районе. Местные СМИ сообщили, что косовская полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся перед зданием муниципалитета.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины. Министр призвал сербов в Косово быть максимально спокойными, не поддаваться на провокации и не допускать сценария, при котором их изобразили бы как преступные группировки или хулиганов.
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