Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что приказ Вучича прозвучал, когда сербы в северном муниципалитете Косово Звечан столкнулись с косовской полицией, пытавшейся помочь новоизбранному албанскому этническому мэру занять свой пост.

Местное голосование было бойкотировано сербами, составляющими большинство в этом районе. Местные СМИ сообщили, что косовская полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся перед зданием муниципалитета.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины. Министр призвал сербов в Косово быть максимально спокойными, не поддаваться на провокации и не допускать сценария, при котором их изобразили бы как преступные группировки или хулиганов.