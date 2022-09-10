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Силы РФ под давлением на юге и севере: британская разведка оценила успехи ВСУ в Харьковской области

10 сентября, 2022 суббота
10:23
Мир

Британская разведка рассказала о все большей изоляции российских сил вокруг Изюма и угрозе для России, каковой является возможная потеря Купянска

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Руоссийские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов" - говорится в обзоре.\

В Минобороны Британии напоминают, что украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года и передовые части по узкому фронту продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем России.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянской; его захват был бы значительным ударом для России, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" - отмечает британская разведка.

Как отмечается, поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, фронт российской обороны испытывает давление как на северном, так и южном флангах.

  • 9 сентября российские СМИ сообщили , что оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.
  • Позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий на Юге Украины . Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах.
  • ДБР приступило к фильтрационным мероприятиям в деоккупированной Балаклее.

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