Силы РФ на Донбассе за последние дни не продвинулись и могут "потерять импульс", - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас Россия не может использовать", - отмечают в обзоре.

Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и кое-где прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью на уровне рот и взводов.

Вместе с этим за последние 72 часа россияне не достигли какого-либо существенного продвижения и рискуют "потерять любой импульс, который имели после захвата Лисичанска".

Кроме того, в британской разведке добавляют, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную договоренность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

13 июля британская разведка заявила, что в ближайшее время Россия, скорее всего, сосредоточится на захвате небольших городов , как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb