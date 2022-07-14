Силы РФ на Донбассе за последние дни не продвинулись и могут "потерять импульс", - британская разведка
За последние три дня российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после захвата Лисичанска
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас Россия не может использовать", - отмечают в обзоре.
Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и кое-где прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью на уровне рот и взводов.
Вместе с этим за последние 72 часа россияне не достигли какого-либо существенного продвижения и рискуют "потерять любой импульс, который имели после захвата Лисичанска".
Кроме того, в британской разведке добавляют, что, несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную договоренность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.
- 13 июля британская разведка заявила, что в ближайшее время Россия, скорее всего, сосредоточится на захвате небольших городов , как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску.
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