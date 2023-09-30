Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"С крымского мыса Чауда БПЛА типа Shahed-131/136 были направлены преимущественно по южным регионам", - говорится в сообщении.

30 беспилотников уничтожили в зоне ответственности Сил обороны юга:

20 – в Винницкой области;

6 – на Одесчине;

4 – на Николаевщине.

Позже в Воздушных силах отметили , что всего россияне запустили по территории Украины 40 ударных дронов.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей!" – говорится в сообщении.