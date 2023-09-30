Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
В ночь на 30 сентября россияне запустили 40 ударных БПЛА по территории Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских дронов типа Shahed-131/136
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"С крымского мыса Чауда БПЛА типа Shahed-131/136 были направлены преимущественно по южным регионам", - говорится в сообщении.
30 беспилотников уничтожили в зоне ответственности Сил обороны юга:
- 20 – в Винницкой области;
- 6 – на Одесчине;
- 4 – на Николаевщине.
Позже в Воздушных силах отметили , что всего россияне запустили по территории Украины 40 ударных дронов.
"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей!" – говорится в сообщении.
- Вечером пятницы, 29 сентября, россияне запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области. Из-за российской атаки задерживается ряд поездов.
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