Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атаку дронами враг совершил с северо-восточного (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарское) направлений.

Также россияне выпустили две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы сил ПВО все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". В ПС ВСУ отметили, что по поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.

К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины.

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам", - добавили в ВС ВСУ.

Сбивание дронов в Николаевской области

Также о сбитии шахедов в ночь на 13 июля сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что силами и средствами противовоздушной обороны в регионе была сбита ракета "калибр" и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 136/131.

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 июля Россия в очередной раз совершила воздушную атаку на Украину. В Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой области слышали взрывы.

В Киеве сбито около 10 "шахедов", зафиксированы падения обломков на многоэтажки, один человек погиб, есть травмированы.

По данным ГСЧС, падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, спасен и выведен на безопасное расстояние еще один человек.

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. На месте обнаружили двоих пострадавших с осколочными ранениями, их госпитализировали.

Также произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м.

В Николаевской области в одном из населенных пунктов обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и десять частных домов. Пострадавших нет.