Силы ПВО ВСУ сбили 1 ракету над Одесщиной, еще 3 – над Николаевщиной, - ОК "Юг"
Враг выпустил из акватории Черного моря четыре ракеты, успешно обезвредившие силы ПВО
Об этом сообщает телеграмм-канал SPRAVDI, со ссылкой на ОК "Юг"
"В Черном море на выполнении боевых заданий сейчас находятся 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 ВДК. Именно с подводной лодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты подразделения точно сбили над Николаевщиной".
Отметим, что именно в это время звучала воздушная тревога почти по всей Украине.
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