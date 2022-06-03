Силы ПВО ВСУ сбили 1 ракету над Одесщиной, еще 3 – над Николаевщиной, - ОК "Юг"

Об этом сообщает телеграмм-канал SPRAVDI, со ссылкой на ОК "Юг"

"В Черном море на выполнении боевых заданий сейчас находятся 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 ВДК. Именно с подводной лодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты подразделения точно сбили над Николаевщиной".

Отметим, что именно в это время звучала воздушная тревога почти по всей Украине.

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