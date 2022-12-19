Об этом сообщили в facebook .

"Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

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В течение суток противник совершил около 10 обстрелов с РСЗО и применил 28 иранских дронов "Шахед-136"

"В течение суток противник нанес 1 ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура мирное население", - сообщили в Генштабе.

Слобожанское направление : враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Волчанск и Двухлетняя Харьковская область.

Купянское и Лиманское направления: противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

Бахмутское и Авдеевское направления: противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Берестово, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: кафиры не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.

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Местному населению отказывают в обслуживании: оккупанты продолжают перепрофилирование больниц в военные госпитали в Луганской области

Генштаб сообщает, что из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

"Да, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако попадали в объекты критической инфраструктуры.

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