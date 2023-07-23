Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ночью 23 июля во время масштабной ракетной атаки в Одесскую область россияне применили 19 ракет разных типов.

Среди них - 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря), 4 ракеты морского базирования "Калибр" - вероятно с подводной лодки. ндер-К" (Крым) и 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 "Калибра" и 5 "Искандеров-К".

Фото: Воздушные силы ВСУ