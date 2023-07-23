Силы ПВО в Одесской области уничтожили 9 российских ракет
Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К"
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что ночью 23 июля во время масштабной ракетной атаки в Одесскую область россияне применили 19 ракет разных типов.
Среди них - 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря), 4 ракеты морского базирования "Калибр" - вероятно с подводной лодки. ндер-К" (Крым) и 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 "Калибра" и 5 "Искандеров-К".
Фото: Воздушные силы ВСУ
- Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.
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