Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью 30 июля россияне атаковали территорию Украины по юго-восточному направлению.

Для этого они использовали четыре ударных БПЛА "Shahed-136/131", а также четыре разведывательных дрона (ОТР).

Силы и средства Воздушных сил уничтожили все вражеские БПЛА в Херсонской и Днепропетровской областях.

Фото: Воздушные силы ВСУ