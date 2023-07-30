Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной

Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной

30 июля, 2023 воскресенье
08:33
Война с Россией

В ночь на 30 июля российские военные выпустили по Украине 4 ударных и 4 разведывательных дрона. Силы украинской противовоздушной обороны сбили все вражеские воздушные цели

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью 30 июля россияне атаковали территорию Украины по юго-восточному направлению.

Для этого они использовали четыре ударных БПЛА "Shahed-136/131", а также четыре разведывательных дрона (ОТР).

Силы и средства Воздушных сил уничтожили все вражеские БПЛА в Херсонской и Днепропетровской областях.

Сили ППО знищили усі ворожі повітряні цілі

Фото: Воздушные силы ВСУ

  • Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. В результате удара один человек погиб. еще пятеро получили ранения.
Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 июля, 2023 суббота
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
Кирило Буданов
28 июля, 2023 пятница
Буданов заявил, что Силы обороны скоро войдут в Крым
Володимир Огризко
28 июля, 2023 пятница
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
10:23
Обновлено
Россия нанесла ракетный удар по Сумам: есть погибший и ранены, разрушено учебное заведение
10:05
Обзор
Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля
10:00
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?
09:47
ЧВК Вагнера
Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси
09:24
Эксклюзив
Украине должны предоставить не только самолеты с оружием, но и целую авиасистему, - украинский авиатор Хазан
09:21
Третий раз за месяц: россияне снова сбросили авиабомбы на остров Змеиный
09:00
В Канаде разбился самолет: все шесть человек на борту погибли
08:05
OPINION
В режиме "военная экономика" живет только Северная Корея
08:01
Инфографика
Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб
07:49
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
07:30
В Роттердаме произошла стрельба на карнавале: три человека получили ранения
06:56
В центре Москвы снова громко: в России заявили об атаке дронов и работе ПВО
06:20
ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления
01:28
Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
2023, суббота
29 июля
23:46
Без РФ, но с Индией и Бразилией. Саудовская Аравия хочет приобщить 30 стран к переговорам по Украине, - Wall Street Journal
23:23
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
22:36
Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях
22:31
Эксклюзив
Путин пытается создать напряжение за пределами украинских границ, - эксперт "Центра оборонных стратегий" Хара
22:00
Эксклюзив
Белый дом
Ни Трамп, ни Десантис не подходят для атаки Байдена в избирательной кампании, однако среди республиканцев растет рейтинг другого кандидата, - Пионтковский
21:31
Обновлено
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
21:27
Леся Гасиджак
"Сознательно превышает свою потребность в еде". Депутат Безуглая объяснила, почему против Леси Гасиджак во главе Музея Голодомора
21:22
Цыганков забил гол и отдал ассист за "Жирону" в матче против английского клуба
21:16
Монумент "Батькивщина-мать" переименуют. Каким будет новое название
20:56
Маляр заявила о продвижении ВСУ вокруг Бахмута, на Бердянском и Мариупольском направлениях
20:53
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Во время войны невозможно провести выборы, которые признает мир, - Княжицкий
20:47
В Таиланде произошел взрыв на складе фейерверков: 9 человек погибли, по меньшей мере, 115 раненых
20:35
В Казани бурлит ураган: сносит крыши, деревья и опоры ЛЭП
20:04
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
20:01
OPINION
О моральной дилемме на перепутье выбора
19:48
Эксклюзив
Глен Грант
Самое главное для Украины – образовать пробел в обороне РФ, – британский полковник Грант
19:26
Эксклюзив
Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина прибьют, - Пионтковский
19:14
Россияне похищают украинских детей, чтобы уничтожить следующее поколение защитников Украины - посол Британии
19:06
Эксклюзив
Если вагнеровцы собираются идти в Жешув, то там их ждет сюрприз, - вице-маршалок Сената Республики Польша
19:05
Россияне ударили ракетой по Запорожью: двое погибших, один человек ранен
19:03
В течение суток на ключевых направлениях фронта произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ
18:53
В Бангладеше произошла стычка между полицией и сторонниками оппозиции, которые требовали отставки премьер-министра
18:01
OPINION
"Диалоги с советами" Винценза: чувствительный микрокосм гуманиста
17:54
Сына президента Колумбии задержали по подозрению в отмывании денег
17:34
Пятый энергоблок на оккупированной ЗАЭС перевели в холодный режим, - МАГАТЭ
17:33
Эксклюзив
Глен Грант
Освобождение Крыма и Донецка изменит политику внутри РФ, - британский полковник Грант
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV