Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной
В ночь на 30 июля российские военные выпустили по Украине 4 ударных и 4 разведывательных дрона. Силы украинской противовоздушной обороны сбили все вражеские воздушные цели
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ночью 30 июля россияне атаковали территорию Украины по юго-восточному направлению.
Для этого они использовали четыре ударных БПЛА "Shahed-136/131", а также четыре разведывательных дрона (ОТР).
Силы и средства Воздушных сил уничтожили все вражеские БПЛА в Херсонской и Днепропетровской областях.
Фото: Воздушные силы ВСУ
- Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. В результате удара один человек погиб. еще пятеро получили ранения.
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