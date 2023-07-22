Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!", - говорится в сообщении.

В ПС ВСУ также добавляют, что украинские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 9 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Фото: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ