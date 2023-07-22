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Силы ПВО уничтожили все пять дронов Shahed, которые россияне выпустили ночью по Украине

22 июля, 2023 суббота
09:31
Война с Россией

В ночь на субботу, 22 июля, российские военные атаковали территорию Украины пятью ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Все они были уничтожены украинскими силами ПВО

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!", - говорится в сообщении.

В ПС ВСУ также добавляют, что украинские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 9 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Сили ППО знищили всі п’ять дронів Shahed

Фото: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ

  • В ночь на 20 июля российские войска выпустили 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе по Одессе и Николаеву. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 целей.
Украина
Россия
военные силы Украины
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