Силы ПВО уничтожили все 18 ракет, выпущенных РФ ночью по Украине
Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в telegram .
Россияне атаковали Украину 16 мая около 3:30 с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
"Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования - С-400, "Искандер-М". Все ракеты уничтожены ", – заявили в Воздушных Силах.
Там добавили, что в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131 и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", SuperCum, все они были уничтожены.
- 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет.
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