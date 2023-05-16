Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в telegram .

Россияне атаковали Украину 16 мая около 3:30 с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

"Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования - С-400, "Искандер-М". Все ракеты уничтожены ", – заявили в Воздушных Силах.

Там добавили, что в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131 и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", SuperCum, все они были уничтожены.