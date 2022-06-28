Силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету "Оникс" над Одесщиной

Об этом сообщили в официальных новостях Одессы .

"Враг очередной раз атаковал Одесщину крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в официальном сообщении ОК "Юг"

В ОК "Подень" добавили, что утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета была уничтожена над морем.

Напоминаем, что утром 28 июня обстрелы подверглись Николаеву , а также ряд населенных пунктов Николаевской области. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере три человека, среди них ребенок.

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