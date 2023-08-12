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Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 3 вражеских дрона

12 августа, 2023 суббота
08:30
Война с Россией

В ночь на 12 августа российские военные выпустили по территории Украины 5 вражеских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 3 дрона

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью 12 августа российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА "Shahed-136/131".

По данным Воздушных сил, 3 "шахеда" были уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.

  • 10 августа российские военные нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. Обстреливали из артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня, беспилотников.
Украина
Россия
оружие
російська армія
военные силы Украины
безпілотник
Запорожская область
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