Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 3 вражеских дрона
В ночь на 12 августа российские военные выпустили по территории Украины 5 вражеских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 3 дрона
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ночью 12 августа российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА "Shahed-136/131".
По данным Воздушных сил, 3 "шахеда" были уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.
- 10 августа российские военные нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. Обстреливали из артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня, беспилотников.
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