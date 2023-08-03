Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 22 беспилотника
В ночь на 3 августа российские военные выпустили по территории Украины 22 вражеских беспилотника. Украинская ПВО уничтожила все летательные аппараты
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что противник атаковал Украину с северного направления, а именно из Брянской области РФ.
Всего враг выпустил 15 беспилотников Shahed-136/131 и 7 разведывательных дронов.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.
- В ночь на 3 июля произошла масштабная атака вражеских дронов: в Киевской области ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов", предварительно обошлось без жертв и разрушений.
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