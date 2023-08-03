Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 22 беспилотника

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал Украину с северного направления, а именно из Брянской области РФ.

Всего враг выпустил 15 беспилотников Shahed-136/131 и 7 разведывательных дронов.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.